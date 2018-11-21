السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى الخبر الحكومي وعدد من المنشآت الصحية

عام / وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى الخبر الحكومي وعدد من المنشآت الصحية
الدمام 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اليوم ، سير عمل مشروع مستشفى الخبر الحكومي، يرافقه مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك و عدد من المسئولين بالوزارة .
واستمع معاليه لشرح تفصيلي عن المشروع وسير العمل به ومراحله القادمة، وموعد تسليمة للوزارة من قبل مقاول تنفيذ المشروع .
كما تفقد معاليه عدداً من المنشآت الصحية بمحافظة الأحساء .
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20:54ت م
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