السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى الخبر الحكومي وعدد من المنشآت الصحية

الدمام 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اليوم ، سير عمل مشروع مستشفى الخبر الحكومي، يرافقه مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك و عدد من المسئولين بالوزارة .واستمع معاليه لشرح تفصيلي عن المشروع وسير العمل به ومراحله القادمة، وموعد تسليمة للوزارة من قبل مقاول تنفيذ المشروع .كما تفقد معاليه عدداً من المنشآت الصحية بمحافظة الأحساء .// انتهى //20:54ت م0287