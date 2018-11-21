السعودية اليوم / وزارة الحج تنظم " معرض الصحة " للعناية بمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن

الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستفاد 350 موظفا في وزارة الحج والعمرة من معرض الصحة الذي نظمته إدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية على مدى اليومين الماضيين بمقر الوزارة بمكة المكرمة، وكان تحت شعار "لأنكم الأهم.. نحن بكم نهتم".ويهدف المعرض إلى التوعية والتثقيف بما تمثله قيمة الصحة والسلامة الجسدية على حياة الشخص بشكل عام، وعلى حياة الموظفين بشكل خاص والذي ينعكس بدوره على الأداء والتجربة المهنية.وتزامن المعرض مع اليوم العالمي للسكري، ونظمته الوزارة بالتعاون مع فريق " أنا صحي " التطوعي من وزارة الصحة، واشتمل المعرض على ركن تثقيفي وتوعوي، وركن خاص بالكشف والتشخيص، وركن مخصص لتقديم النصائح للتعامل مع مرض السكري والوقاية منه، وفي نهاية الجولة في المعرض تقام مسابقة ترفيهية لبث النشاط يحصل الفائز بها على جوائز ذات قيمة صحية.من جانبه أوضح مدير إدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية سعيد بن محمد بن نادر أن المعرض يهدف إلى تهيئة البيئة المثالية لمساعدة الموظفين على الاستثمار في أنفسهم بالقدر نفسه من أهمية الاستثمار في عقولهم، وسيكون هناك في الفترة القادمة ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية، وأن القيمة الأكبر في كافة الجهود ما تثمر عنه من خدمة متميزة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.// انتهى //20:52ت م0286