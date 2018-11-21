السعودية اليوم / هيئة المساحة الجيولوجية تدرس أسباب تكرار وتنامي الهزات الأرضية

جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية بمقرها في جدة ، اليوم ، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بدراسة أسباب تكرار وتنامي الهزات الأرضية وتأثيرها على الأرواح والممتلكات بجدة ، برئاسة رئيس هيئة المساحة الجيولوجية رئيس اللجنة العليا لتنامي الهزات الأرضية المهندس حسين بن مانع العتيبي .وأكد المهندس العتيبي في كلمته الافتتاحية للاجتماع أهمية دراسة أسباب وخطورة تكرار وزيادة الهزات الأرضية ومدى تأثيرها على السكان والممتلكات ، في ظل الزيادة الملحوظة في الكثافة السكان بالمملكة، وتسارع وتيرة إنشاء المشاريع التنموية الضخمة في المملكة ، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ مثل: مشروع نيوم ، وجسر الملك سلمان ، ومشروع المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمدن الاقتصادية بالمملكة ، ما يستلزم معها إجراء تقييم شامل للمخاطر الزلزالية والبركانية ، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة خطة مسار اللجنة ، وعرض أراء أعضاء هذه اللجنة في الاجتماع السابق ، وبناءاً على النتائج تم اقتراح خطة أعمال اللجنة.وأوصى بتشكيل لجنة توجيهية وخمس لجان فرعية لتنفيذ أعمال لجنة دراسة تنامي الهزات الأرضية وتأثيرها على البنية التحتية ، برئاسة مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران ، ولجنة تحديث الأنظمة واللوائح برئاسة العقيد عبدالله البقمي ، ولجنة استعدادات مهام الجهات المعنية ، ولجنة إنشاء أنظمة الإنذار المبكر برئاسة الدكتور عبدالله العمري ، ولجنة تجميع البيانات الرقمية و إدارة المعرفة برئاسة الدكتور فيصل القحطاني.وشدد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية على عقد اجتماعات لكل لجنة على حدة لوضع أعمالها والجدول الزمني لتنفيذها حسب الأجندة ، متطرقاً في كلمته لقرار مجلس الوزراء رقم (163/13/1440) وتاريخ 13/2/1440هـ القاضي بالموافقة على إنشاء وحدة المخاطر الوطنية تقوم بإجراء تقييم شامل للمخاطر الوطنية .وأعرب عن سعادته لأهمية ما سيحققه هذا القرار في تحديد مواطن الضعف ، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة ، والإطار العام لإدارة الكوارث ، وإنشاء مركز إدارة الكوارث والأزمات يكون ارتباطه بالوحدة ، ويقوم بدراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية قبل وأثناء المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة ، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.وأكد العتيبي على أهمية مناقشة آلية للتنسيق بين "وحدة المخاطر الوطنية" و"لجنة تنامي الهزات الأرضية"، نظراً لتوافق وتتداخل أعمال اللجنة مع أعمال "وحدة المخاطر الوطنية"، للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجميع.وحث في ختام حديثه على ضرورة بحث آلية لإيجاد سبل نظامية لعمل شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، والجهات الآخرى ذات العلاقة ، ومؤسسة نموذج الزلازل العالمي بإيطاليا ، وجامعة كاليفورنيا للتقنية (كالتيك) ، لإدراج هذه الجهات باللجنة.// انتهى //20:47ت م0285