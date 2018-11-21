السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي والعقيق وقلوة والمراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة , وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:40ت م

0283



الباحة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي والعقيق وقلوة والمراكز التابعة لها .جعلها الله سقيا خير وبركة , وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:40ت م0283

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