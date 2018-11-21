السعودية اليوم / إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان:

عام / إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان:
إسلام آباد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مسجد بمدينة تشمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مسجد بمنطقة قريبة من الحدود مع أفغانستان في مدينة تشمن، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء أداء صلاة المغرب، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم إمام المسجد.
وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية.
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20:36ت م
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