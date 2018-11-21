شكرا لقرائتكم فيديو.. حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم يستوجب المساءلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل أعادت هيئة حقوق الإنسان التذكير بالحالات التي تعد إيذاء أو إهمالاً للطفل.

وأكدت الهيئة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر اليوم أن من حالات الإيذاء والإهمال بقاء طفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.

وكذلك عدم استكمال التطعيمات الصحية للطفل أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجود الطفل في بيئة تعرضه للخطر، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيًا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله مادياً، أو في الجرائم أو التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تعريضه لمشاهد مخلة، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضد الطفل لسبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو التقصير البين والمتواصل في تربيته، السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية، وتعريضه لكل ما يهدد سلامته وصحته النفسية والجسدية.

ودعت هيئة حقوق الإنسان كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة على الفور.

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