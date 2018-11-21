شكرا لقرائتكم فعاليات إبداعية وعروض فنية ومأكولات عالمية في روزنامة الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت روزنامة الترفيه مجموعة من الفعاليات التي يقيمها عدد من الشركات المحلية لهذا الأسبوع، وتشتمل على مسرحيات استعراضية للأطفال، وعروض إبداعية وفنية، إضافة إلى مسابقات وألعاب تفاعلية للكبار والصغار، هذا إلى جانب المهرجانات المقامة في الهواء الطلق والتي تتضمن أماكن مخصصة لتقديم ألذ المأكولات المحلية والعالمية.

فعاليات الهواء الطلق بالرياض

ففي الرياض تتواصل المهرجانات المقامة في الهواء الطلق استغلالاً للأجواء الشتوية التي تعيشها المدينة هذه الأيام، حيث تتواصل فعاليتا “يلا سولت” و “لاروستيكا فايبز” المقامتان في الساحة الخارجية لمجمع الرياض بارك على الدائري الشمالي، في استقطاب الحضور لما تتضمنه أنشطة فنية وعروض حية عدة، ولعل أبرزها متاهة سولت التفاعلية، وباص الترفيه للأطفال.

في حين تستمر فعالية “مهرجان الخريف” المقامة بجوار مجمع غرناطة في جذب الأسر بسبب فعالياتها الترفيهية المميزة، تنطلق على مقربة منها فعالية “سوق زاد” في ساحة المواقف أمام نفس المجمع، والتي تتميز بتقديمها ألذ الأطعمة المحلية والعالمية نهاية كل أسبوع خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر القادم. كما يصاحب الفعالية أنشطة ترفيهية متنوعة وعروض فنية تضمن لكافة أفراد الأسرة قضاء أوقات مميزة ومبهجة.

استديو الإبداع

ولمحبي الفنون، تقام في قاعة أوشا للاحتفالات في الرياض فعالية “استديو الإبداع” خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، وتقدم كل ما له علاقة بالإبداع في مجالات الفنون البصرية. وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة ومنها ورش عمل في التصوير والتصميم وصناعة الأفلام والرسم. كما أنها تحتوي على متاهة فنية تستخدم الديكورات والإضاءة والصوت بشكل متناسق وتخلق أجواء جذابة وتفاعلية لإعطاء الزوار تجربة لا تُنسى، هذا بالإضافة لتخصيص أماكن للشباب لتقديم مهاراتهم الحرفية والفنية للزوار مباشرة، وأماكن مخصصة للأطفال وأخرى لتناول المأكولات.

وللأطفال نصيب من فعاليات ” روزنامة الترفيه”، حيث يستضيف مركز الملك فهد الثقافي في الرياض العوائل عبر مسرحية الأطفال “شهزان”، لمدة يومين 22 و23 نوفمبر، في عرض كوميدي استعراضي، ويقدمه عدد من النجوم الأطفال من المشاهير وهم: وله السحيم – لانا الفراج – فيصل الأسمري. تهدف المسرحية لتعزيز قيم النجاح والتعاون وحب القراءة للأطفال بأسلوب بسيط شيق من وحي قصص ألف ليلة وليلة وسرد الحكايات.

مهرجان الأندلس في جدة

وفيما تستمر في جدة فعالية “مهرجان الأندلس” والمقامة في مجمع الأندلس، خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة ما بين 8/11/2018 إلى 28/12/2018، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، تقام في كورال بيتش أبحر فعالية مميزة هي “الستائر الحمراء” يوم الجمعة 23 نوفمبر وستتضمن فقرات كوميدية وعروضًا فنية وألعابًا ومسابقات، كما ستقام مسرحية للأطفال في مدارس الذكر الأهلية على مدار يومي 23 و24 نوفمبر بعنوان” مسرحية عصفور حر” تهدف لتوعيتهم حول ظاهرة التحرش.

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