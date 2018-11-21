شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 آلاف خيار سكني وتمويلي في الجوف خلال أقل من عامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

كشفت وزارة الإسكان عن تخصيص 10,351 خيارًا سكنيًا وتمويليًا للمستفيدين في منطقة الجوف، وذلك في برنامج «سكني» منذ انطلاقه العام الماضي وحتى الدفعة الحادية عشرة منتصف الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في تلبية احتياج سكان المنطقة من المواطنين والمواطنات المدرجين على قوائم الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المشاريع تشمل الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المطورة، من بينها مشروعين سكنيين دشنهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) خلال زيارته لمنطقة الجوف، إذ يوفّر مشروع «إسكان سكاكا 1» 294 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل، فيما يتيح المشروع الآخر «إسكان القريات» نحو 255 وحدة سكنية جاهزة.

وتتميز هذه المشاريع بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد، والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.

وبينت أنها قد خصصت في الدفعات السابقة من برنامج «سكني» 981 وحدةً سكنيةً جاهزةً تتوزع في مشروعات وزارة الإسكان التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 1500 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، كما خَصص البرنامج 4393 قرضًا عقاريًا مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أن برنامج «سكني» قد قدم 3477 أرضًا مجانيةً تتوزع في مختلف مراكز منطقة الجوف ومحافظاتها، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح المواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو «البناء الذاتي» لمن يمتلكون أراضي، والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المئة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وحول المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، فإن مشروع «إسكان سكاكا 1» يقع في حي السليمانية بمحافظة سكاكا تحوي 294 فيلا جاهزة مكونة من طابقين على مساحة 500م2، ويوفر المشروع المدارس التعليمية، ومساجد وجامع كبير، بالإضافة إلى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال، ومرافق تجارية، ليكون مشروعًا سكنيًا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويتميز بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

كما أنشأت الوزارة مشروع «إسكان القريات» المقام علـى أرض وزارة الإسكان شمال المحافظة، إذ يحتوي المشروع على 255 فيلا جاهزة مكونة من طابقين على مساحة 500م2، بتصاميم مناسبة تكفـل الإقامة في بيئة اجتماعيـة تفاعليـة، ويوفر المشروع مدارس ومساجد وجامع كبير، بالإضافة الى عدد من الحدائق وملاعب الأطفال، ومرافق تجارية، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية، كما يتميز بموقعه داخل النطاق العمراني، ويبعد 10 كلم عن مطار القريات.