شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة حقوق الإنسان» توضح حالات إيذاء أو إهمال الطفل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي تعد إيذاء أو إهمالاً للطفل، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أكدت أن من حالات الإيذاء والإهمال ما يلي:

بقاء طفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال التطعيمات الصحية للطفل أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجود الطفل في بيئة تعرضه للخطر، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله مادياً، أو في الجرائم أو التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تعريضه لمشاهد مخلة، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضد الطفل لسبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو التقصير البين والمتواصل في تربيته، السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية، وتعريضه لكل ما يهدد سلامته وصحته النفسية والجسدية.

ودعت هيئة حقوق الإنسان كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ إحدى الجهات التالية فوراً:

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء على الرقم 1919.

- الشرطة على الرقم 999.

- خط مساندة الطفل على الرقم 116111.

- هيئة حقوق الإنسان وفروعها.