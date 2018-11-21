شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: «تعليم مكة» توزع استبانات لدمج طلاب وطالبات الأول والثاني الابتدائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-dhass @

كشفت مصادر مطلعة لـ "الخليج 365" أن عدداً من المدارس الابتدائية التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة تستعد لتطبيق مقترح مدارس الطفولة المبكرة لدمج طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأشارت المصادر إلى ان إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة حددت 3 مدارس للبنين و 3 للبنات في مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة لدمج 30 طالبا مع طالبات ابتدائية في مكتب التعليم بشرق مكة لدمجهم.

و لفتت المصادر إلى أن 6 مدارس للبنين والبنات وزعت استبانات على أولياء الأمور الراغبين في دمج أبنائهم بمدارس البنات أوضحت فيها أن الدمج سيكون في فصول الطفولة المبكرة بمباني مدرسية للبنات وبفصول ودورات مياه منفصلة يقوم بتدريسهم معلمات صفوف أولية.

يذكر أن وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، كشف في وقت سابق عن خطة استراتيجية، تنتظر التطبيق؛ وذلك لسد الفجوة في التعليم العام بين «رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية»، وذلك بجعلها مرحلة واحدة من خمس سنوات، يتولى الإشراف عليها والتعليم فيها العنصر النسائي من المؤهلات والمتخصصات.