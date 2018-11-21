شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط مالا يقل عن 55 قتيلاً وسقوط عشرات من الجرحى. وجدد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف. وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.



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