شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التسجيل في «أُتقن 4» بتقنية الخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (السيح)

أعلنت الكلية التقنية بالخرج استمرار التسجيل في برامج التدريب المجتمعي «أتقن» المرحلة الرابعة، التي تُعقد في مقر الكلية بمدينة السيح.

وتشتمل برامج «أتقن» على العديد من الدورات التخصصية منها دورات في الروبوت والذكاء الاصطناعي، ومقدمة في مايكروسوفت «أوفيس»، ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، ومبادئ صيانة السيارات، ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية، ومبادئ صيانة الجوال، ومبادئ التبريد و التكييف، إلى جانب دورات في إدارة الفعاليات والمناسبات، والتصميم بالفوتوشوب والإلستريتور.

وتهدف برامج التدريب المجتمعي «أتقن» إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية، وتعزيز ونشر ثقافة العمل التقني والمهني بين مختلف شرائح المجتمع، حيث سيكون التسجيل عبر البوابة الإلكترونية: http://ctc.tvtc.gov.sa.

ويوفر الموقع الإلكتروني كل المعلومات حول البرامج التدريبية والمهارات المتعلقة بها، والتي تعقد على مدى أربعة أسابيع، ومدة كل برنامج أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، وتعقد خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك البرامج التدريبية.