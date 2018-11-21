الاتحاد يعزز صفوفه بنجم المنتخب السعودي للشباب مهند الشنقيطي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن التعاقد رسمياً مع اللاعب مهند الشنقيطي نجم المنتخب السعودي للشباب الفائز مؤخراً بكأس أمم آسيا.

ويأتي التعاقد مع الشنقيطي ضمن الإستراتيجية الموضوعة من قبل إدارة النادي لبناء مستقبل الفريق الأول لكرة القدم من خلال دعم قطاع الفئات السنية بالمواهب البارزة.

وقد تمت مراسم التوقيع مساء اليوم بحضور الأمين العام للنادي الرئيس التنفيذي ياسر نصيف واللاعب ووكيل أعماله عبدالله المحمدي.