الاتحاد يعزز صفوفه بنجم المنتخب السعودي للشباب مهند الشنقيطي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن التعاقد رسمياً مع اللاعب مهند الشنقيطي نجم المنتخب السعودي للشباب الفائز مؤخراً بكأس أمم آسيا.
ويأتي التعاقد مع الشنقيطي ضمن الإستراتيجية الموضوعة من قبل إدارة النادي لبناء مستقبل الفريق الأول لكرة القدم من خلال دعم قطاع الفئات السنية بالمواهب البارزة.
وقد تمت مراسم التوقيع مساء اليوم بحضور الأمين العام للنادي الرئيس التنفيذي ياسر نصيف واللاعب ووكيل أعماله عبدالله المحمدي.
الاتحاد يعزز صفوفه بنجم المنتخب السعودي للشباب مهند الشنقيطيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن التعاقد رسمياً مع اللاعب مهند الشنقيطي نجم المنتخب السعودي للشباب الفائز مؤخراً بكأس أمم آسيا.
ويأتي التعاقد مع الشنقيطي ضمن الإستراتيجية الموضوعة من قبل إدارة النادي لبناء مستقبل الفريق الأول لكرة القدم من خلال دعم قطاع الفئات السنية بالمواهب البارزة.
وقد تمت مراسم التوقيع مساء اليوم بحضور الأمين العام للنادي الرئيس التنفيذي ياسر نصيف واللاعب ووكيل أعماله عبدالله المحمدي.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
07:48 PM
أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن التعاقد رسمياً مع اللاعب مهند الشنقيطي نجم المنتخب السعودي للشباب الفائز مؤخراً بكأس أمم آسيا.
ويأتي التعاقد مع الشنقيطي ضمن الإستراتيجية الموضوعة من قبل إدارة النادي لبناء مستقبل الفريق الأول لكرة القدم من خلال دعم قطاع الفئات السنية بالمواهب البارزة.
وقد تمت مراسم التوقيع مساء اليوم بحضور الأمين العام للنادي الرئيس التنفيذي ياسر نصيف واللاعب ووكيل أعماله عبدالله المحمدي.
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المصدر : الخليج 365
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