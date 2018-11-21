لاعب سعودي يدخل موسوعة "جينيس " للأرقام القياسية في كرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - عن عمر 52 عاماً ومحطماً رقم " عبدالكريم عبدالجبار"

دخل لاعب السلة بنادي أحد "المخضرم " محسن خلف قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قضى أطول فترة لعب متصلة لـ32 عاماً، حيث يبلغ خلف من العمر 52 عاماً، وقد بدأ ممارسة اللعبة وهو في سن 20 عاماً، محققاً العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده.

الجدير بالذكر أن القائد محسن خلف حطم الرقم السابق المسجل في "جينيس " والمدون باسم نجم كرة السلة الشهير الأمريكي المسلم "عبدالكريم عبدالجبار " والذي استمر في اللعبة حتى بلغ عمره 44 عاماً.