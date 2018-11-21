"المقيرن" يطالب بـ95% من المدرجات أمام الأهلي ويؤكد: جماهيريتنا طاغية

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محمد بن مسعود - الدمام - طالب نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد من الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح ناديه ما نسبته 95% من مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله، في لقائه المقبل الأحد أمام الأهلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في تغريدة: "جماهيرية العميد وحضوره الطاغي يستدعيان أن يستأثر كبير جدة بـ95% من المدرجات، ويترك للجار البقية 5%".
وأضاف: "الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهّم ذلك، ونناشدها إعادة النظر في النسبة".
"المقيرن" يطالب بـ95% من المدرجات أمام الأهلي ويؤكد: جماهيريتنا طاغيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
طالب نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد من الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح ناديه ما نسبته 95% من مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله، في لقائه المقبل الأحد أمام الأهلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في تغريدة: "جماهيرية العميد وحضوره الطاغي يستدعيان أن يستأثر كبير جدة بـ95% من المدرجات، ويترك للجار البقية 5%".
وأضاف: "الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهّم ذلك، ونناشدها إعادة النظر في النسبة".
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
07:11 PM
طالب نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد من الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح ناديه ما نسبته 95% من مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله، في لقائه المقبل الأحد أمام الأهلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في تغريدة: "جماهيرية العميد وحضوره الطاغي يستدعيان أن يستأثر كبير جدة بـ95% من المدرجات، ويترك للجار البقية 5%".
وأضاف: "الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهّم ذلك، ونناشدها إعادة النظر في النسبة".
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المصدر : الخليج 365
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