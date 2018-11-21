"المقيرن" يطالب بـ95% من المدرجات أمام الأهلي ويؤكد: جماهيريتنا طاغية

محمد بن مسعود - الدمام - طالب نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد من الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح ناديه ما نسبته 95% من مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله، في لقائه المقبل الأحد أمام الأهلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في تغريدة: "جماهيرية العميد وحضوره الطاغي يستدعيان أن يستأثر كبير جدة بـ95% من المدرجات، ويترك للجار البقية 5%".

‏وأضاف: "الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهّم ذلك، ونناشدها إعادة النظر في النسبة".