اختتام فعاليات معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2018

محمد بن مسعود - الدمام - شهد إقبالاً واسعاً من آلاف الزوار على مدار 3 أيام

اختتم معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2018، فعاليات دورته التاسعة، بعدما شهد إقبالاً واسعاً من قبل الزوار الذين توافدوا بالآلاف على مدار أيام المعرض الثلاثة، وأبرم صفقات بيع لعدد من اليخوت المستعملة عالية الجودة.

وكان نادي خور دبي للجولف واليخوت في دبي، استضاف المعرض، حيث تم عرض عدد من أكبر وأفخم اليخوت المستعملة، والتي تتبع لكبار المصنّعين وتجار التجزئة في المجال البحري، بمن فيهم شركة "جلف كرافت" الحائزة للجوائز، والتي باعت خلال المعرض اثنين من يخوتها الآلية وهما "ماجستي 88" بسعر 5 ملايين و500 ألف درهم و"ماجستي 66" بسعر مليونين و500 ألف درهم.

وخلال فترة المعرض حظيت العائلات بفرصة قضاء أمتع الأوقات مع احتفاليات عطلة نهاية الأسبوع، والتي تضمّنت تقديم أطباق اللوبستر خلال فعالية "لوبستر فيست"، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الترفيهية للأطفال.

وتعقيباً على نجاح المعرض، قال مدير نادي خور دبي للجولف واليخوت عبدالله علي النون: "يسعدنا للغاية استضافة معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2018، وتحقيق نجاح آخر هذا العام، والذي اشتمل على بيع عدد من اليخوت الممتازة، وتمثل نسبة الحضور العالية التي شهدها المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع شهادة على الاهتمام والاحتياجات المتزايدة لقطاع القوارب في الإمارات، ونشكر جميع العارضين والضيوف على دعمهم المستمر لاستضافة هذا الحدث السنوي".