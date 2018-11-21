بالصور .. "CNN" تكشف سر الفنانة السعودية التي تترك لوحاتها في مقاهي المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - للشخص الذي سيجلس هنا .. ورسالة "إنستجرام" فتحت باب السعادة

وجوه متعرجة، وعيون كبيرة.. ماذا تتوقع سيكون شعورك إذا دخلت إلى أحد مقاهي السعودية ورأيت هذه الرسومات على طاولتك؟! ستشعر بالسعادة حتماً، خاصة إذا علمت أنها تُركت كهدية من شخص مجهول لك بالتحديد.

وهذا ما تفعله الفنانة السعودية فاطمة الداود في كل مرة تزور فيها أحد مقاهي البلاد؛ إذ تجلس على طاولتها، وتُباشر في تحضير لوحتها التي ستتركها على الطاولة للشخص التالي.

اقتراح شقيقتها

وعادة ما كانت الفنانة السعودية تذهب إلى المقاهي للقراءة، أو العمل، أو حتى الرسم. وفي أحد الأيام اقترحت عليها شقيقتها أن تترك لوحتها التي كانت ترسمها، كهدية لأشخاص آخرين.

وشعرت الداود بالحماسة لهذه الفكرة، ولم تتردد في تطبيقها. وبعد 7 ساعات من ترك لوحتها الأولى تلقت الفنانة السعودية رسالة عبر موقع "إنستجرام" من شخص غريب، كان يشكرها على هديتها غير المتوقعة؛ الأمر الذي ضاعف من سعادتها.

هدية

ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الداود عن رسم اللوحات وتقديمها هديةً للغرباء؛ إذ تحمل معها رسالة مكتوب عليها: "This gift is for the next person sitting here"، أي "هذه الهدية للشخص الذي سيجلس هنا".

العطاء

وأوضحت الداود أن العطاء هو بمثابة وسيلة للشعور بالرضا، ومشاركة لوحاتها مع الآخرين تجعلها تشعر بالامتنان، معتقدةً أن هذه الأعمال الصغيرة سيكون لها تأثير إيجابي علينا جميعاً.

وتهدف الداود إلى ترك تأثير إيجابي في الأشخاص، حتى إذا كانوا صغاراً في السن، بالإضافة إلى نشر ثقافة الفن في جميع أنحاء البلاد، وتقديره بكل أنواعه.

الوجه الإنساني

وتغلب على لوحات الداود أشكالٌ كرتونية مختلفة لوجوه أشخاص خياليين، وعلّقت الفنانة السعودية بأن الوجه الإنساني هو مركز العواطف، وذلك كونه يعكس مشاعرنا وأفكارنا المعقدة. وبالنسبة إلى ردة فعل الأشخاص، فهناك من يعتبر هذه الرسومات مثيرة للاهتمام، وهناك من يعتقد بأنها غريبة.

مشاعر مختلطة

وتراود الفنانة السعودية مشاعر مختلطة عند ترك لوحتها للغرباء؛ إذ تشعر بالحماسة والإثارة لكون جزءٍ منها يغادرها إلى مكان مجهول. وفي بعض الأحيان تنزعج من فكرة أن لوحاتها قد يكون مصيرها في سلة المهملات.