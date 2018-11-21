مع عطلة نهاية الأسبوع.. حالة ماطرة على مناطق المملكة هنا تفاصيلها

محمد بن مسعود - الدمام - اعتباراً من يوم غد الخميس وتستمر حتى يوم الأحد على أقل تقدير

تُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن "مركز طقس العرب الإقليمي" إلى تجدد تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس، على أن تستمر خلال عطلة نهاية الاسبوع وحتى يوم الأحد على أقل تقدير.

وفي التفاصيل فيُتوقع بمشيئة الله تأثر المملكة بحالة ماطرة جديدة تبدأ بالتأثير بدءاً من يوم الخميس بمشيئة الله، بحيث تتكاثر السُحب الركامية الرعدية وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر على أجزاء من المدينة المنورة، تمتد فرص الأمطار تدريجياً خلال النهار لتشمل كُلاً من حائل والقصيم وأجزاء من شمال منطقة الرياض، ومع ساعات المساء والليل تزداد حدة الحالة الماطرة وتمتد لتطال أجزاء من حفر الباطن وأجزاء من الجوف، تُصحب بمشيئة الله بالعواصف الرعدية وتساقط زخات البرد.

ومع انتصاف ليلة الجمعة ويوم السبت تزداد المؤشرات على تأثر منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة بحالة "متوسطة - قوية" من عدم الاستقرار الجوي، وتتساقط بمشيئة الله أمطار الخير والبركة بشدة متوسطة إلى غزيرة أحياناً، على أن تستمر هذه الفرصة نهار الجُمعة بمشيئة الله.

أما في يومي السبت والأحد فتنتقل الحالة الجوية لتؤثر بشكل مباشر على الرياض والمنطقة الشرقية وحفر الباطن بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، كما تستمر بشكل أضعف في الحدود الشمالية وحفر الباطن، مع انحسارها عن تبوك والجوف والمدينة المنورة وشرق كل من حائل والقصيم.

وتأتي هذه الحالة الجوية الجديدة كنتيجة لوجود حوض علوي وكتلة هوائية باردة من الشمال، تترافق مع اندفاع تيارات هوائية رطبة من مناطق مدارية في القارة الإفريقية، ومن مناطق استوائية عبر بحر العرب، نحو الجزيرة العربية.

وتعمل هذه الظروف على نشاط منخفض البحر الأحمر وتكاثر السحب الركامية على مناطق متفرقة، وبسبب فرق الحرارة الكبير بين سطح الأرض الدافئ نسبياً وبين طبقات الغلاف الجوي في الأعلى تنشط حركة التيارات الهوائية الصاعدة داخل الغيوم، وينتج عن ذلك الأمر ترافق بعض السحب الرعدية بهطول زخات من البرد في بعض المناطق وفقاً لطقس العرب.