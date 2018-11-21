مركز الملك عبدالله المالي و"والت ديزني" يعرضان فيلم "رالف بريكس ذا إنترنت" لأول مرة في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تعزيز صناعة السينما في المجتمع السعودي

قدمت سينما "AMC" يوم أمس الثلاثاء في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض؛ العرض الأول لفيلم "رالف بريكس ذا إنترنت" الذي أنتجته شركة والت ديزني، وسط حضور لافت تجاوز 500 مشاهد من هواة أفلام "الأنيميشن" والمتخصصين، ونخبة من الإعلاميين وأعضاء نادي AMC الخاص.

ويعتبر فيلم "رالف بريكس ذا إنترنت" من أفلام المغامرة والخيال التي تستهدف الأطفال والعائلة، وهو الجزء الثاني لفلم "ريك إت رالف".

وتأتي استضافة سينما AMC للعرض الأول من "رالف بريكس ذا إنترنت" في السعودية في ضوء الاستضافات الناجحة لها بالتعاون مع شركة والت ديزني وItalia Film؛ إذ يعد هذا الفيلم ثالث أفلام شركة والت ديزني التي تعرض للمرة الأولى في سينما AMC، بعد فيلمَي: "ذا نت كراكرز & ذا فور ريلمز"، و "انكردبلز 2"، بهدف تعزيز الثقافة السينمائية السعودية من خلال مواصلتها تقديم باقة من الأفلام العربية والعالمية تلبي تطلعات كافة الشرائح العمرية في المجتمع السعودي انطلاقاً من كون السينما أحد أهم المقاصد الترفيهية للعوائل والأفراد.