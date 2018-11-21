غداً.. انطلاق "هاكاثون وادي الدواسر" لمدة 3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى إيجاد حلول تطبيقية في المجالات الإبداعية

يشهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، غداً الخميس، انطلاق "هاكاثون وادي الدواسر" وافتتاح المعارض المصاحبة، بحضور مديري الجهات الحكومية المشاركة.

وقال مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري: فعاليات هذا الحدث تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وستقام على مدى ثلاثة أيام متتالية في قصر القمة للاحتفالات.

وأضاف: هذه المسابقة ستتيح الفرصة أمام الهواة والمحترفين في المجالات التقنية بالمملكة، لعرض أفكارهم الإبداعية في مجالات البرمجة والتطوير والتصميم، وطرح الحلول المبتكرة خلال فترة "الهاكاثون".

وأردف: سيسهم ذلك في إيجاد حلول تطبيقية في المجالات الإبداعية بالهاكاثون المُتاحة في "التعليم والصحة والزراعة والتدريب والتأهيل والترفيه وخدمات الغذاء والخدمات اللوجستية".