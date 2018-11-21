شكرا لقرائتكم جراحة الثلاث ساعات تنقذ حياة سبعيني تعرض لحادث مروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا في إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 70 عاما جراء تعرضه لحادث مروري أدى إلى إصابته بكسر في الركبة اليسرى والساق ويمتد إلى المفصل من الجهة الخارجية وإصابته بارتجاج في المخ إلى جانب إصابته بمشاكل صحية مرتبطة بالشيخوخة كتضخم عضلة القلب واحتقان وارتشاح في الرئة.

واستغرق إجراء العملية 3 ساعات تم من خلالها تثبيت الكسور بالشرائح والمسامير الطبية، وحالة المريض مستقرة -بفضل من الله- بعد أن غادر غرفة العمليات إلى العناية المركزة للاطمئنان على صحته ومن ثم سيتم السماح له بمغادرة المستشفى مع ذويه بعد التأكد من حالته الصحية.

من جانبه قدم مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا أ. مطلق بن فارس الفقير شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وتمكنهم من إنقاذ المريض وهم د. علي الدلقموني استشاري جراحة العظام، و د. محمد عبد الباسط أخصائي جراحة العظام، و د. أسامة رجب جراحة العظام ومحمد رضوان استشاري التخدير بالإضافة إلى د. أحمد طنطاوي أخصائي التخدير.

بدء التقديم على وظائف التجارة عبر نظام جدارة .. هنا الآلية و5 إيضاحات



فيديو وصور.. ولي العهد يزور عددًا من المواطنين في منازلهم بتبوك



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.