شكرا لقرائتكم خبر عن العامودي: تدشين خادم الحرمين 50 مشروعاً للنقل في تبوك والجوف يؤكد الحرص على تعزيز الاقتصاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 50 مشروعاً لمنظومة النقل في منقطة تبوك يؤكد حرص القيادة على تعزيز الاقتصاد. أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 50 مشروعاً لمنظومة النقل في منقطة تبوك يؤكد حرص القيادة على تعزيز الاقتصاد. وقال العامودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «بزيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة تبوك ومنطقة الجوف، تستمر مشاريع النماء في وطن العطاء، بتدشينه عدداً من المشاريع التنموية تضمنت 50 مشروعاً لمنظومة النقل بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات ريال، حيث يؤكد ذلك حرص القيادة نحو تعزيز الاقتصاد بما يعود بالنفع على المجتمع».



شكرا لقرائتكم خبر عن العامودي: تدشين خادم الحرمين 50 مشروعاً للنقل في تبوك والجوف يؤكد الحرص على تعزيز الاقتصاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .