شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المشروع التقني الأول «هاكاثون الدواسر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غازي المسعري (وادي الدواسر)

تشهد محافظة وادي الدواسر غداً (الخميس) انطلاق فعاليات المشروع التقني الأول «هاكاثون وادي الدواسر»، الذي يندرج ضمن مبادرات إدارة التعليم بالمحافظة، وتحظى بتفاعل العديد من الشخصيات الإدارية على مستوى المحافظة.

وقال محافظ وادي الدواسر عبدالله المبارك: إن رؤية المملكة 2030 تتمحور حول الشباب وبناء أجيال متمكنة علميا وفكريا، وهذا مدعاة لنا نحن كمسؤولين إلى إبراز دور الشباب والعمل على تحرير طاقاتهم التي يكتنزونها عبر ظهورها في إنجازات مثل البرمجيات وتطبيقات لخدمة هدف معين، ليكونوا بإراداتهم وطموحهم أداة حقيقية تساهم في دفع عجلة التطور.