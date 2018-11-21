أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة فيصل بن محمد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر عقب صلاة الظهر اليوم صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود - رحمها الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

وأدى الصلاة معه الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وأبناء الفقيدة كل من الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير مصعب بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير نايف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل.

كما أدى الصلاة معه الأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.