اتفاقية لتوظيف مستفيدي مركز المناصحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت غرفة الرياض اتفاقية تعاون مشترك مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، تهدف للمساهمة في إيجاد الفرص الوظيفية لطالبي العمل من مستفيدي المركز.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، ومدير المركز اللواء الدكتور ناصر المطيري، وتصب الاتفاقية ضمن الأهداف الرئيسة التي تسعى الغرفة لتنفيذها من خلال تقديم خدماتها للقطاعات الحكومية والتعاون معها في خدمة المجتمع.

وتتيح الاتفاقية لمركز المناصحة الاستفادة من خدمات مركز التوظيف بالغرفة في مجال توفير الموارد البشرية التي يحتاجها المركز في مختلف التخصصات، من خلال القوائم التي يعدها المركز في هذا الشأن، إضافة إلى إجراء الغرفة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف التي تحتاجها الشركة لترشيح المناسبين لشغلها.

يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الغرفة لخدمة القطاعات الحكومية والخدمية في توفير فرص التوظيف للكوادر السعودية، وتماشيا مع دورها في تقديم خدماتها المختلفة لقطاع الأعمال ودعم جهوده في سعودة الوظائف، من خلال مده بالكوادر الوطنية المؤهلة.