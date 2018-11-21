أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع القنصل الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة، القنصل العام الإيطالي أليزا أبيتا مارتيبي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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