نادي الفتح: دخول الجماهير لقاء أحد مجانًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، عن تكفّل أعضاء شرف النادي بتوفير كافة تذاكر لقاء غد الخميس أمام نادي أحد مجانًا لكافة جماهير النادي ومحبيه.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تقدير إدارة النادي وأعضاء الشرف لدور الجماهير النموذجي في دعم فريقها الكروي لاستكمال مسيرته ووقوفها المشهود له خلف ناديها.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الغد تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في تمام الساعة الـ2:45 عصراً.