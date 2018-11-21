نادي الفتح: دخول الجماهير لقاء أحد مجانًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، عن تكفّل أعضاء شرف النادي بتوفير كافة تذاكر لقاء غد الخميس أمام نادي أحد مجانًا لكافة جماهير النادي ومحبيه.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تقدير إدارة النادي وأعضاء الشرف لدور الجماهير النموذجي في دعم فريقها الكروي لاستكمال مسيرته ووقوفها المشهود له خلف ناديها.
تجدر الإشارة إلى أن مباراة الغد تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في تمام الساعة الـ2:45 عصراً.
نادي الفتح: دخول الجماهير لقاء أحد مجانًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
أعلن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، عن تكفّل أعضاء شرف النادي بتوفير كافة تذاكر لقاء غد الخميس أمام نادي أحد مجانًا لكافة جماهير النادي ومحبيه.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تقدير إدارة النادي وأعضاء الشرف لدور الجماهير النموذجي في دعم فريقها الكروي لاستكمال مسيرته ووقوفها المشهود له خلف ناديها.
تجدر الإشارة إلى أن مباراة الغد تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في تمام الساعة الـ2:45 عصراً.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
05:55 PM
أعلن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، عن تكفّل أعضاء شرف النادي بتوفير كافة تذاكر لقاء غد الخميس أمام نادي أحد مجانًا لكافة جماهير النادي ومحبيه.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تقدير إدارة النادي وأعضاء الشرف لدور الجماهير النموذجي في دعم فريقها الكروي لاستكمال مسيرته ووقوفها المشهود له خلف ناديها.
تجدر الإشارة إلى أن مباراة الغد تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في تمام الساعة الـ2:45 عصراً.
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المصدر : الخليج 365
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