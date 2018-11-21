"سافيز" الإيرانية في البحر الأحمر.. أجهزة تنصت وأسلحة وتحركات مريبة

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير استخباراتي قديم يؤكد أن السفينة خلف استهداف ناقلتي نفط سعوديتين

رست السفينة الإيرانية "سافيز" في البحر الأحمر في مسافة 95 ميلاً بحرياً، وعن جزيرة كمران اليمنية 87 ميلاً أيضاً، حيث تتخذ السفينة غطاءً تجارياً على حقيقتها التي تتضح أنها عسكرية ومدججة بالأسلحة، ورصدت عليها التحركات المريبة، في حين أنها تقف في منطقة لا تبعد كثيراً عن مواقع انطلاق الزوارق السريعة المفخخة أو منفذ تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية.

وتفصيلاً، فلم تكن شكاوى الصيادين منها بالأمس لمجرد مخاوف، بل لما تحتويه هذه السفينة الإيرانية من أسلحة ثقيلة تشكل خطراً على الصيادين وعلى الملاحة البحرية بشكل عام، عطفاً على موقعها وتسليحها وطاقمها المشبوه من واقع تمركزه.

ووفقاً للمعلومات، فإن السفينة الإيرانية سافيز، تحتوي على أربعة أسلحة رشاشة وأجهزة تنصت وأجهزة اتصالات، بالإضافة إلى وجود 3 زوارق عسكرية لنقل الخبراء الإيرانيين واللبنانيين من وإلى الحوثيين.

كما تعمل السفينة على رقابة البحر الأحمر، وتحديد الأهداف وتقديمها لمليشيا الحوثي، في ممارسات تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ووفق تأكيدات سابقة على دور السفينة في تهديد أمن الملاحة، أكد تقرير استخباراتي قبل عدة أشهر أن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر، جرى تنظيمه من قبل السفينة "سافيز"، وأن الهجوم تم عقب إشارة من السفينة الإيرانية التي أبلغت المليشيا الحوثية بمسار السفن السعودية عند مرورها عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر، وأبلغتها بالجدول الزمي المتوقع لتوقيت مرور الناقلة وإمكانية استهدافها من قبل صواريخ.

وكان قد أكد مستشار وزارة الثروة السمكية علي راجح، خطورة السفينة الإيرانية على حياة الصيادين، وضرورة تدخل الجهات الحكومية وقيادة تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي؛ لوضع حد للأعمال المشبوهة للسفينة "سافيز".