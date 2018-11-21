- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع لأول مرة في المملكة.. "خالد للعيون" ينجح بزراعة بطانة قرنية بتقنية "PDEK" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر بتقنية (PDEK)، وتطبق هذه التقنية لأول مرة في المملكة، وتعدّ من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.
وتتميز تقنية (Pre Descemet's Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من ٥٠ سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابون بضعف وظائف بطانة القرنية.
الجدير بالذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام ١٩٨٣م، وبلغ إجمالي الزراعات (20694). فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بكل تقنياتها (1010) عمليات.
لأول مرة في المملكة.. "خالد للعيون" ينجح بزراعة بطانة قرنية بتقنية "PDEK"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر بتقنية (PDEK)، وتطبق هذه التقنية لأول مرة في المملكة، وتعدّ من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.
وتتميز تقنية (Pre Descemet's Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من ٥٠ سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابون بضعف وظائف بطانة القرنية.
الجدير بالذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام ١٩٨٣م، وبلغ إجمالي الزراعات (20694). فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بكل تقنياتها (1010) عمليات.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
04:50 PM
تعد من أحدث التقنيات للعمليات في العالم
نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر بتقنية (PDEK)، وتطبق هذه التقنية لأول مرة في المملكة، وتعدّ من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.
وتتميز تقنية (Pre Descemet's Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من ٥٠ سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابون بضعف وظائف بطانة القرنية.
الجدير بالذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام ١٩٨٣م، وبلغ إجمالي الزراعات (20694). فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بكل تقنياتها (1010) عمليات.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، لأول مرة في المملكة.. "خالد للعيون" ينجح بزراعة بطانة قرنية بتقنية "PDEK" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في المملكة.. "خالد للعيون" ينجح بزراعة بطانة قرنية بتقنية "PDEK" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .