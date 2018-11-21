لأول مرة في المملكة.. "خالد للعيون" ينجح بزراعة بطانة قرنية بتقنية "PDEK"

محمد بن مسعود - الدمام - تعد من أحدث التقنيات للعمليات في العالم

نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر بتقنية (PDEK)، وتطبق هذه التقنية لأول مرة في المملكة، وتعدّ من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.

وتتميز تقنية (Pre Descemet's Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من ٥٠ سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابون بضعف وظائف بطانة القرنية.

الجدير بالذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام ١٩٨٣م، وبلغ إجمالي الزراعات (20694). فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بكل تقنياتها (1010) عمليات.