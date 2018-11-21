"ترامب" يشكر السعودية على دورها في استقرار أسعار النفط

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شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية على حرصها ودورها في استقرار أسعار النفط عالمياً.
وقال "ترامب" على حسابه الرسمي في "تويتر": أسعار النفط تنخفض، وهذا شيء عظيم.. فشكراً للسعودية.
وكان الرئيس الأمريكي أكد في بيان رئاسي يوم أمس أن السعودية دولة مهمة ولها دور كبير في الاستقرار والاقتصاد العالمي، والولايات المتحدة تريد علاقات راسخة وثابتة معها.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد في كلمته عقب افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يوم الاثنين الماضي أن المملكة حريصة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً، وتمكينها من تطوير اقتصادياتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة "أوبك" وخارجها؛ للحافظ على استقرار الأسواق بما يحمي كل مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
"ترامب" يشكر السعودية على دورها في استقرار أسعار النفطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية على حرصها ودورها في استقرار أسعار النفط عالمياً.
وقال "ترامب" على حسابه الرسمي في "تويتر": أسعار النفط تنخفض، وهذا شيء عظيم.. فشكراً للسعودية.
وكان الرئيس الأمريكي أكد في بيان رئاسي يوم أمس أن السعودية دولة مهمة ولها دور كبير في الاستقرار والاقتصاد العالمي، والولايات المتحدة تريد علاقات راسخة وثابتة معها.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد في كلمته عقب افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يوم الاثنين الماضي أن المملكة حريصة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً، وتمكينها من تطوير اقتصادياتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة "أوبك" وخارجها؛ للحافظ على استقرار الأسواق بما يحمي كل مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
04:40 PM
أكد في بيان رئاسي أن واشنطن تريد علاقة راسخة مع الرياض
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية على حرصها ودورها في استقرار أسعار النفط عالمياً.
وقال "ترامب" على حسابه الرسمي في "تويتر": أسعار النفط تنخفض، وهذا شيء عظيم.. فشكراً للسعودية.
وكان الرئيس الأمريكي أكد في بيان رئاسي يوم أمس أن السعودية دولة مهمة ولها دور كبير في الاستقرار والاقتصاد العالمي، والولايات المتحدة تريد علاقات راسخة وثابتة معها.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد في كلمته عقب افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يوم الاثنين الماضي أن المملكة حريصة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وستعمل مع شركائها وأصدقائها من دول العالم لمساعدة الدول النامية والأقل دخلاً، وتمكينها من تطوير اقتصادياتها، وقد قامت المملكة بإعفاء عدد من الدول الأقل نمواً من ديون مستحقة تجاوزت ستة مليارات دولار.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسواق النفطية فستستمر المملكة بالعمل البنّاء مع المنتجين الآخرين داخل منظمة "أوبك" وخارجها؛ للحافظ على استقرار الأسواق بما يحمي كل مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
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المصدر : الخليج 365
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