مركز بلاغات "التجارة" يتخطى حاجز الـ4 ملايين مكالمة

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت شكاوى وبلاغات واستفسارات المستهلكين

تلقى مركز بلاغات المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار أربعة ملايين مكالمة منذ إنشائه، تضمّنت شكاوى وبلاغات واستفسارات المستهلكين عبر المركز على الرقم 1900 منذ بدء استقبال البلاغات بشكل مباشر خلال 6 أعوام الماضية، وحتى اليوم، فيما بلغت نسبة رضا المستهلكين عن خدمات المركز 86%، وبلغ عدد ساعات عمل المركز 56.712 ساعة عمل.

وكشفت إحصائيات مركز بلاغات المستهلك الذي بدأ عمله منذ منتصف العام 2012 تلقي 4.000.000 مكالمة منها 1.974.035 مكالمة استفسارات ومتابعة بلاغات شكلت ما نسبته 49% من إجمالي المكالمات، بالإضافة إلى 1.077.996 مكالمة إبلاغ عن مخالفات خارج اختصاص الوزارة تمت إحالتها بشكل فوري للجهات ذات العلاقة شكلت 26% من إجمالي المكالمات، و947.969 مكالمة بلاغات وشكاوى تشكل 23% من إجمالي المكالمات قامت الوزارة بمباشرتها وتطبيق الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة.

وبيّنت إحصائيات "التجارة" تلقي مركز بلاغات المستهلك منذ إنشائه 1.627.720 بلاغاً تمت مباشرتها والتعامل معها، جاءت تلك البلاغات عبر 947.969 مكالمة اتصال هاتفي و643.397 بلاغاً منها أتت عبر تطبيق الهواتف الذكية "بلاغ تجاري"، في حين ورد للوزارة 27.164 بلاغاً عبر الموقع الإلكتروني، و7.108 بلاغات عبر البريد الإلكتروني، و1.514 بلاغاً أحيل للوزارة من جهات حكومية أخرى، و366 بلاغاً حضورياً، و220 تلقتها الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة لعموم المستهلكين حرصها واهتمامها بالنظر في جميع البلاغات الواردة إليها، والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، موضحة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.

وتصدرت مخالفات الغش التجاري قائمة بلاغات الشكاوى، وتعد أعلى المخالفات تسجيلاً على التوالي مخالفة عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان، وعدم توفر قطع الغيار والصيانة، وسياسة الاسترجاع والاستبدال، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وعدم وجود بطاقة السعر على المنتجات، وعدم صحة الإعلان، ومخالفات المتاجر الإلكترونية.

مناطقياً، تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في إجمالي البلاغات، تلتها منطقة مكة المكرمة، فالمنطقة الشرقية، ومن ثم منطقة عسير والمدينة المنورة، ثم القصيم، وبقية المناطق الأخرى على التوالي، وهي كل من: جازان، وتبوك، وحائل، والباحة، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين للتواصل للإبلاغ عن شكاواهم عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، الذي يمكّن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة وموقعها بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة استخدامه، وقد حصل على جائزة أفضل تطبيق مجاني في متجر "أبل" في وقت سابق.

يُذكر أن مركز بلاغات المستهلك يستقبل البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية وتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.