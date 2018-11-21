جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك بمؤتمر "تحقيق التنمية المستدامة"

محمد بن مسعود - الدمام - يقام في سلطنة عمان خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري

تشارك جامعة الأمير محمد بن فهد، ممثلةً في مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري في المؤتمر السنوي "18"، دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والمقامة في العاصمة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 26-27 نوفمبر الجاري 2018م.

ويشارك مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري بورقة عمل حول دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضاً تجربة الجامعة ودورها في الرؤية المعاصرة للاستثمار وتنمية الرأس البشري بالوطن العربي.

ويتناول "الأنصاري" مجموعة من أهداف هذه الورقة والتي تتمثل في الكشف عن ملامح الواقع الراهن لتمكين رأس المال البشري بالوطن العربي، وأفضل الممارسات في رأس المال البشري.

ويتطرق إلى كيفية الاستفادة من ذلك من خلال تجربة جامعة الأمير محمد بن فهد، والتي استطاع مؤسسها تحويلها من فكرة إلى واقع متميز حقق العديد من النجاحات من انطلاق الجامعة عام 2006 وحتى اليوم.

كما سيتحدث عن الفجوات بين الواقع، وأفضل الممارسات لتخطي العديد من العقبات، قبل أن يستعرض عدداً من التوصيات المهمة في التنمية المستدامة في التعليم العالي من خلال عدد من الدروس المستفادة؛ من بينها توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات، وربط التعليم بالتدريب، وتوظيف النماذج المعاصرة لتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، وكذلك مباردة الجامعة بخطتها في إشراك الطلاب ومساعدتهم في اكتساب المعارف الضرورية ذات الصلة بمجالات مختلفة، منها تنفيذ العديد من التدابير لحفظ الطاقة في جميع مباني الجامعة، إضافةً إلى البدء بالتجهيزات اللازمة لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية، والتقليل من إنتاج النفايات في الحرم الجامعي وإعادة تدوير النفايات المتبقية أو التخلص منها بصورة آمنة.

وسيشير إلى أن الجامعة بدأت في اختيار العديد من أنواع النباتات التي يمكن الاستفادة منها في التغيرات المناخية، والتي تسهم في تحسين المناخ العام في الحرم الجامعي.

من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتواصل الدكتور فيصل العنزي: مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر تأتي في سياق خطط الجامعة المستقبلية بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية؛ بهدف إبراز جهود الجامعة المختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في التعليم، والتي أطلقتها الجامعة كمبادرة منها لتنفيذ عدد من التدابير المهمة في جميع مباني الجامعة المختلفة وإشراك الطلاب في مثل هذه العمليات.

وأضاف: مدير الجامعة سيستعرض خلال هذا المؤتمر فكرة إنشاء جامعة الأمير محمد بن فهد ودورها في تنمية الفكر لاسيما أن الجامعة نجحت في تخريج وإبراز عدد كبير من طلابها الذين يعملون حالياً في كبرى الشركات المحلية، إضافة إلى تحقيق العديد منهم للاستحقاقات والجوائز بناءً على أساليب التعلم والتعليم التي تلقوها في الجامعة.