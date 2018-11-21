"البواردي" يترأس اجتماع مجلس محلي شقراء

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ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم رؤساء الدوائر الحكومية وعدد من المواطنين.
افتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، ودعا إلى توحيد سبل التعاون لخدمة محافظة شقراء ومراكزها.
بعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: تعميم مشروع الصرف الصحي على مراكز المحافظة، وربط بقية المخططات في المحافظة بشبكة المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات مياه في بعض الأحياء المرتفعة.
كما ناقش المجلس إنشاء محطة الفحص الدوري للمركبات، وتجميل وتحسين مداخل المحافظة بالرصف والتشجير والإنارة والخدمات الضرورية .
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات في المجال الصحي والتعليمي، وأحيلت إلى جهة الاختصاص، كما تم التوصية على التعقيب على بعض الموضوعات السابقة.
"البواردي" يترأس اجتماع مجلس محلي شقراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-21
ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم رؤساء الدوائر الحكومية وعدد من المواطنين.
افتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، ودعا إلى توحيد سبل التعاون لخدمة محافظة شقراء ومراكزها.
بعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: تعميم مشروع الصرف الصحي على مراكز المحافظة، وربط بقية المخططات في المحافظة بشبكة المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات مياه في بعض الأحياء المرتفعة.
كما ناقش المجلس إنشاء محطة الفحص الدوري للمركبات، وتجميل وتحسين مداخل المحافظة بالرصف والتشجير والإنارة والخدمات الضرورية .
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات في المجال الصحي والتعليمي، وأحيلت إلى جهة الاختصاص، كما تم التوصية على التعقيب على بعض الموضوعات السابقة.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
04:29 PM
دعا لتوحيد الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها
ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم رؤساء الدوائر الحكومية وعدد من المواطنين.
افتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، ودعا إلى توحيد سبل التعاون لخدمة محافظة شقراء ومراكزها.
بعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: تعميم مشروع الصرف الصحي على مراكز المحافظة، وربط بقية المخططات في المحافظة بشبكة المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات مياه في بعض الأحياء المرتفعة.
كما ناقش المجلس إنشاء محطة الفحص الدوري للمركبات، وتجميل وتحسين مداخل المحافظة بالرصف والتشجير والإنارة والخدمات الضرورية .
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات في المجال الصحي والتعليمي، وأحيلت إلى جهة الاختصاص، كما تم التوصية على التعقيب على بعض الموضوعات السابقة.
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المصدر : الخليج 365
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