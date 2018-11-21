شرطة "منفوحة الرياض" تستقبل أعضاء فريق التطوير التقني "أبشر"

محمد بن مسعود - الدمام - يضم نخبة من المختصين في المجال الأمني والجنائي

استضافت شرطة منطقة الرياض ممثلةً بمركز شرطة منفوحة، يوم الثلاثاء الموافق 12/ 3/ 1440 أعضاء فريق التطوير التقني (أبشر) المكون من نخبة من المختصين في المجال الأمني والجنائي والتقني، وممثلين من وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وإدارة تقنية المعلومات بشرطة المنطقة.

جاء ذلك ضمن إطار الإجراءات التنفيذية المواكبة لخطة التحول الوطني (٢٠٢٠) ورؤية المملكة (٢٠٣٠) لتفعيل الأنظمة الأمنية التقنية والإلكترونية كنظام (أبشر) الإلكتروني ونظام (أمن) الشرطي إضافةً للأنظمة الأمنية الأخرى.

وكانت قد عقدت ورشة عمل بمقر وزارة الداخلية برعاية مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود ضمّت فريقاً من مركز المعلومات الوطني ومنسوبي شرطة المنطقة المعنيين؛ لتفعيل تلك الأنظمة وتطويرها في حيزها التنفيذي، مما يسهم في تسيير الأعمال وإنهاء الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات العمل الأمني والجنائي لخدمة المواطنين والمقيمين ورفع مستوى الجودة والكفاءة.

وتتميز مراكز شرط المنطقة وشرط المحافظات التابعة لها، والتي تعمل على أنظمة الأمن العام الإلكترونية، بوحدات تقنية متخصصة كوحدة جمع الاستدلالات وقسم التسجيل الجنائي، والتي تعمل بشكل كلّي على نظام (أمن) الشرطي وأنظمة مركز المعلومات الوطني في تداولٍ إلكتروني متكامل بدءاً من تلقي البلاغ وضبط الأقوال واستيفاء كل إجراءات الضبط والاستدلال انتهاءً بالأرشفة الإلكترونية.