السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل نائب رئيس جمهورية غانا

عام / الرئيس اللبناني يستقبل نائب رئيس جمهورية غانا

بيروت 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت اليوم، وفداً غانياً رسمياً برئاسة نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمودو باوميا.

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مساهمة جمهورية غانا في عِداد قوّات الأمم المتحدة المعزّزة في الجنوب اللبناني "اليونيفل".

// انتهى //

17:42ت م

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بيروت 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت اليوم، وفداً غانياً رسمياً برئاسة نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمودو باوميا.وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مساهمة جمهورية غانا في عِداد قوّات الأمم المتحدة المعزّزة في الجنوب اللبناني "اليونيفل".// انتهى //17:42ت م0232

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