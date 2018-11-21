السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد للعيون ينجح في زراعة بطانة قرنية بتقنية (PDEK)



الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في مدينة الرياض في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر بتقنية (PDEK) التي تطبق لأول مرة في المملكة، وتعد من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.

وتتميز تقنية (Pre Descemet's Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من 50 سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابين بضعف وظائف بطانة القرنية.

يذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام 1983م، وبلغ اجمالي الزراعات 20694, فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بتقنياتها كافة 1010 عملية.

// انتهى //

17:40ت م

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الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في مدينة الرياض في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر بتقنية (PDEK) التي تطبق لأول مرة في المملكة، وتعد من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم.وتتميز تقنية (Pre Descemet's Endothelial keratoplasty) في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض، وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من 50 سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابين بضعف وظائف بطانة القرنية.يذكر أن زراعات القرنية بمختلف أنواعها بدأت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ تأسيسه عام 1983م، وبلغ اجمالي الزراعات 20694, فيما بلغ زراعات بطانة القرنية بتقنياتها كافة 1010 عملية.// انتهى //17:40ت م0230

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