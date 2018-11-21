السعودية اليوم / الرئيس السوداني يلتقي نائب الرئيس التركي

الخرطوم 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي الذي يزور السودان حالياً.وأكد البشير خلال اللقاء عمق العلاقات السودانية التركية واستراتيجيتها التي تعززها روابط الدين والتاريخ المشترك، لافتاً إلى وجود إرادة سياسية قوية ضامنة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية السودانية مسلم أحمد الأمير في تصريح عقب اللقاء أن نائب الرئيس التركي اطلع الرئيس السوداني على نتائج المباحثات المشتركة بين البلدين واستعداد بلاده للدخول في استثمارات في مجالات الزراعة وشركات في مجال التعدين خاصة الذهب والبترول.وأشار إلى الاتفاق على تذليل العقبات البنكية وفتح فرع للبنك الزراعي التركي بالسودان.// انتهى //17:40ت م0229