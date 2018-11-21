السعودية اليوم / تعليم القطيف يختتم دورة "الإسعافات الأولية.. في مدرستنا مسعف"

القطيف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتمت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم، البرنامج التدريبي "الإسعاف الأولية.. في مدرستنا مسعف" وذلك في مدرسة القطيف الثانوية.ويهدف البرنامج الذي قُدم خلال ثلاثة أيام وشارك فيه 70 مرشدًا صحيًا إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين المتدربين، وتعريفهم بأهمية الإسعافات الأولية ودورها الحيوي في إنقاد المصابين جراء الحوداث المختلفة التي قد يتعرض لها الطلاب داخل المدارس.وتناول البرنامج التدريبي الذي قدمه الدكتور أحمد زكي الزاير، عدة محاور، سلط الضوء فيها على الحالات الإسعافية، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، والمهارات الإسعافية اللازمة للتعامل مع حالات النزيف والحروق والكسور وتطبيقًا عمليًا للمتدربين على كيفية إنقاذ المصاب وكذلك التعريف برقم الطوارئ وطريقة الاتصال.بدوره، أوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم بالقطيف محمد بن عبد الواحد آل حريز أن إقامة مثل هذه البرامج تأتي من منطلق المسؤولية المتعلقة بصحة وسلامة الطلاب، ورفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز ممارسات الوقاية والحدّ من الحواداث وتقليل آثارها في المدارس.وفي ختام البرنامج سلّم آل حريز شهادات حضور الدورة للمدرب والمشاركين.// انتهى //17:38ت م0227