عام / محافظ وادي الدواسر يفتتح غدًا هاكاثون التعليم
وادي الدواسر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
يفتتح محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك غدًا, هاكاثون وادي الدواسر الذي تُنظمه إدارة التعليم، بحضور عددٍ من المختصين ومن الهواة بالمملكة، ومسؤولي
الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، كما سيفتتح المعارض المصاحبة.
وأوضح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري, أن فعاليات هذا الحدث تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، مُشيرًا إلى أن هذا الهاكاثون سيتيح الفرصة للهواة والمحترفين في المجالات التقنية بالمملكة لعرض أفكارهم الإبداعية في مجالات البرمجة والتطوير والتصميم، وطرح الحلول المبتكرة خلال فترة الهاكاثون التي تستمر 3 أيام، مما يسهم في إيجاد حلول تطبيقية في المجالات الإبداعية بالهاكاثون المُتاحة في التعليم والصحة والزراعة والتدريب والتأهيل والترفيه وخدمات الغذاء والخدمات اللوجستية.
// انتهى //
17:24ت م
0221
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يفتتح غدًا هاكاثون التعليم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .