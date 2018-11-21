السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يفتتح غدًا هاكاثون التعليم

وادي الدواسر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسيفتتح محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك غدًا, هاكاثون وادي الدواسر الذي تُنظمه إدارة التعليم، بحضور عددٍ من المختصين ومن الهواة بالمملكة، ومسؤوليالجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، كما سيفتتح المعارض المصاحبة.وأوضح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري, أن فعاليات هذا الحدث تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، مُشيرًا إلى أن هذا الهاكاثون سيتيح الفرصة للهواة والمحترفين في المجالات التقنية بالمملكة لعرض أفكارهم الإبداعية في مجالات البرمجة والتطوير والتصميم، وطرح الحلول المبتكرة خلال فترة الهاكاثون التي تستمر 3 أيام، مما يسهم في إيجاد حلول تطبيقية في المجالات الإبداعية بالهاكاثون المُتاحة في التعليم والصحة والزراعة والتدريب والتأهيل والترفيه وخدمات الغذاء والخدمات اللوجستية.// انتهى //17:24ت م0221