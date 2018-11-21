السعودية اليوم / المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي القائم بأعمال سفارة نيجيريا

عام / المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي القائم بأعمال سفارة نيجيريا

طرابلس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

التقى الممثل الخاص لدى الأمم المتحدة غسان سلامة اليوم، في مقر البعثة بطرابلس القائم بأعمال سفارة نيجيريا لدى ليبيا السفير ألكس انان كيفاس .

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية والإصلاحات الإقتصادية، والملتقى الوطني القادم، وأوضاع المهاجرين، وجهود دعم وقف إطلاق النار.

// انتهى //

17:17ت م

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طرابلس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى الممثل الخاص لدى الأمم المتحدة غسان سلامة اليوم، في مقر البعثة بطرابلس القائم بأعمال سفارة نيجيريا لدى ليبيا السفير ألكس انان كيفاس .وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية والإصلاحات الإقتصادية، والملتقى الوطني القادم، وأوضاع المهاجرين، وجهود دعم وقف إطلاق النار.// انتهى //17:17ت م0220

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