شرطة الرياض تبحث سبل تفعيل نظامي أبشر وأمن الإلكترونيين

جدة - خالد شويل - استضافت شرطة منطقة الرياض ممثلةً بمركز شرطة منفوحة يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٣/١٢ أعضاء فريق التطوير التقني “أبشر” المكون من نخبة من المختصين في المجال الأمني والجنائي والتقني وممثلين من وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وإدارة تقنية المعلومات بشرطة المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية المواكبة لخطة التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ لتفعيل الأنظمة الأمنية التقنية والإلكترونية كنظام أبشر الإلكتروني ونظام أمن الشرطي إضافةً للأنظمة الأمنية الأخرى.

جاء ذلك بعد ورشة عمل عُقدت بمقر وزارة الداخلية برعاية مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية سمو الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود ضمت فريق من مركز المعلومات الوطني ومنسوبي شرطة المنطقة المعنين لتفعيل تلك الأنظمة وتطويرها في حيزها التنفيذي مما يساهم في تسيير الأعمال وإنهاء الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات العمل الأمني والجنائي لخدمة المواطنين والمقيمين ورفع مستوى الجودة والكفاءة.

وتتميز مراكز شرط المنطقة وشرط المحافظات التابعة لها والتي تعمل على أنظمة الأمن العام الإلكترونية ، بوحدات تقنية متخصصة كوحدة جمع الاستدلالات وقسم التسجيل الجنائي والتي تعمل بشكل كلّي على نظام (أمن) الشرطي وأنظمة مركز المعلومات الوطني في تداولٍ إلكتروني متكامل بدءًا من تلقي البلاغ وضبط الأقوال واستيفاء كافة إجراءات الضبط والاستدلال انتهاءً بالأرشفة الإلكترونية.