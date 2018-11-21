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شكرا لقرائتكم لندن: وقف تسليح السعودية سيؤخر الحل في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن وقف بلاده بيع الأسلحة للمملكة سيعرقل عملية الوصول إلى حل في اليمن.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن بلاده تعمل مع المملكة والإمارات للوصول إلى حل لهذه الأزمة مضيفًا أن وقف مبيعات الأسلحة يعني خروج بريطانيا من هذه المرحلة من العمل المشترك مع المملكة.
يذكر أن المحكمة العليا في لندن رفضت، يوم 10 أكتوبر الماضي، الدعوى التي أقامتها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية التي تصل إلى عدة مليارات جنيه إسترليني إلى المملكة.
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