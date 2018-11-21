شكرا لقرائتكم التذاكر تبدأ من 395 ريالاً.. 6 نجوم عالميين بمهرجان موسيقي مصاحب لسباق الفورميولا إي – الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يشهد سباق “السعودية للفورميولا إي– الدرعية” الذي ستحتضنه المملكة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل بمدينة الدرعية، إقامة حفلات موسيقية ضخمة طوال أيام السباق المرتقب بمشاركة أبرز نجوم الموسيقى العالميين والعرب، حيث ستكون الجماهير على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية المصاحبة للسباق، والتي ستكون الأكبر على مستوى المملكة.

وسيقدم ستة من كبار الفنانين عروضهم طيلة أيام المهرجان، حيث سيُشعل أجواء الدرعية اثنان من ألمع النجوم على أن تكشف اللجنة المنظمة عن أسماء الفنانين المشاركين خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “يشهد السباق أبرز الفعاليات التي تجمع بين إثارة السباق وبين الفعاليات الترفيهية والثقافية، وسيتم الكشف قريباً عن أسماء ألمع النجوم المشاركين في الحفلات الموسيقية، والتي ستمثل وعدنا للجماهير والعائلات بمهرجان موسيقي لا ينسى، ومن هذا المنطلق نحث الجميع بالإسراع لحجز تذاكرهم لضمان تمكنهم من حضور الحفلات”.

يشار إلى أن أسعار التذاكر لحضور هذا السباق التاريخي تبدأ من 395 ريالاً على الموقع الإلكتروني (هنا)، حيث يمكن لحامليها مشاهدة السباقات من مدرجات “جراند ستاند” بالإضافة إلى الدخول إلى منطقة الترفيه “قرية فورميولا إي” ومنطقة الترفيه والفعاليات المصاحبة الثقافية، والترفيهية، ومنطقة العائلات، إضافة إلى الحفلات الموسيقية.

وهذا وستحظى الجماهير المتواجدة في جدة من التعرف على السباق الكبير من خلال إقامة فعالية قرية “الطريق إلى الدرعية”، التي ستقام نهاية الأسبوع الجاري من الفترة 22-24 نوفمبر الحالي في منطقة الكورنيش، حيث ستتضمن الفعالية عروضاً لمحاكاة السباق، وعروض سينما في الهواء الطلق، وعروض الواقع الافتراضي وعرض الجيل الثاني من سيارة الفورميولا إي، فيما سيحظى عشاق الألعاب الإلكترونية بتنظيم بطولة “إي سبورتس” للألعاب الإلكترونية كجولة تأهيلية أخرى، لفتح المجال أمام اثنين من الفائزين للمنافسة على النهائي في الدرعية على هامش السباق، بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.

الجدير بالذكر أن سباق (“السعودية” للفورميولا إي–الدرعية) هو أولى ثمرات الشراكة التي تمتد لمدة 10 سنوات بين بطولة “إيه بي بي فورمولا إي” التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات” والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ولمزيد من المعلومات حول السباق بما في ذلك جدول الفعاليات والتذاكر فيمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي (هنا)

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