شكرا لقرائتكم هيئة الصحفيين تستضيف دورة تأسيس المحامي المتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالتعاون بين شركة نصر البركاتي وشركاه للمحاماة وهيئة الصحفيين السعوديين يتم الإعداد لإقامة دورة مجانية عن”تأسيس المحامي المتميز ” يقدمها المدرب نصر البركاتي، وهو محام ومستشار قانوني ونائب لرئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة ومحاضر متعاون بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى.

وستقام الدورة بمقر الهيئة بالرياض على طريق الملك فهد يوم الأربعاء، 28 نوفمبر، من الساعة 4.30 عصراً إلى الساعة 8.30 مساءً.

ويمكن لمن يرغب الالتحاق بهذه الدورة التسجيل عبر الرابط التالي (هنا) وسيتم منح المتدربين شهادات حضور برسوم لهذه الدورة التي تأتي ضمن سياق آفاق اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة وشركة نصر للمحاماة.

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