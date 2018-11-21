شكرا لقرائتكم تكريم رؤساء الأقسام ومكتب التواصل بـ سعود الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرمت مدينة الملك سعود الطبية رؤساء الأقسام الطبية وأعضاء مكتب التواصل الطبي، حيث سلم المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالمدينة د.تركي النفسية شهادات الشكر والتقدير للمكرمين؛ تقديرًا لما قدموا من جهود في تذليل كافة الصعوبات المتعلقة بالتنسيق الطبي المشترك.

وأوضح مدير المستشفى العام د.خالد العنزي بأن مكتب التواصل الطبي أنشئ منذ بداية العام الميلادي الحالي، ويأتي من ضمن مبادرات المستشفى العام لتذليل كافة الصعوبات في التواصل الطبي بين الأقسام الطبية، وهو عبارة عن متطوعين يبلغ عددهم 52 طبيبا، يساعدون رؤساء الأقسام بعملية التواصل لحل بعض الحالات التي تحتاج لأكثر من قسم لعلاجها.

وأشار د.العنزي إلى أن أعضاء المكتب يعقدون اجتماعات دورية لمناقشات المواضيع المستجدة بقيادة مدير المستشفى العام والمدير الطبي للمستشفى، حيث ساعد هذا الإجراء على أنه ليس يكون هناك دخول مقتصر على الطوارئ أو في الحالات التي تكون مختلطة لأكثر من قسم، مبينًا أن أهمية الإجراء تكمن في تقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت، ووفق أعلى معايير الجودة الصحية للمريض.

وختم د.العنزي تصريحه، مقدمًا شكره وتقديره للمدير العام التنفيذي د.هيثم بن محمد الفلاح على دعمه لمثل هذه المبادرات وتوجيهاته المستمرة في سبيل تقديم عناية الصحية متكاملة.

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