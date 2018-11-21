شكرا لقرائتكم برنامج تدريبي للأمن السيبراني بتعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، على جميع الإدارات والأقسام والمدارس بضرورة ترشيح منسقين ومنسقات للالتحاق ببرنامج الأمن السيبراني التدريبي، منتصف شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك بإشراف من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية لزيادة الوعي الأمني عن الفضاء السيبراني وطرق الحماية ودعم البرامج النوعية .

وتشمل مراحل البرنامج بالتسجيل عبر الرابط التالي (هنا)، فيما يتم في المرحلة الثانية التدريب على الحقيبة التدريبية التي تشتمل على أساسيات الأمن السيبراني ( 102 ) عبر منصة التدريب عن بعد لمدة أسبوعين ، ويخضع المرشح والمرشحة لاختبار في الحقيبة مع ضرورة أن يحقق 80٪ من الدرجة الكلية للاختبار مع تقديم مشروع عن محتوى الحقيبة ، فيما يحصل المتدرب ولمتدربة على شهادات دولية ومحلية معتمدة بعد اجتياز المرحلة الثالثة ، بالإضافة إلى إعداد المرشح خطة التدريب للمعلمين والطلاب .

ويتم تصنيف المشاركين بعد اجتيازهم لعدد من المتطلبات وفق التالي : ممارس أمن سيبراني ، على أن يجتاز امتحان 101 و102 بما لا يقل عن 80٪ ، وإنتاج محتوى عربي يختص بالمادة المقدمة في التدريب ، أما سفير الأمن السيبراني ، فيتطلب اجتياز امتحان 101 و 102 بما لا يقل عن 90٪ ، إضافة إلى وضع خطة نقل الأثر وتطبيقها في الميدان التعليمي ، وإنتاج محتوى باللغة العربية وفي منصة التدريب التابعة لسيسكو ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتدريب المعلمين للامتحان لحقيبة الأمن السيبراني 101 بما لا يقل عن 3 معلمين.

أما سفير الأمن السيبراني المميز، فيتطلب الحصول على عدد من المتطلبات منها : نشر الوعي في المنطقة للطلاب والمعلمين والكوادر الإدارية عبر خطة تنفيذية ، وإعداد الخطة وتنفيذها ، وإنتاج محتوى باللغة العربية وفي منصة التدريب التابعة لسيسكو ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتدريب المعلمين لامتحان أساسيات الأمن السيبراني 102 ، وأن يقوم المعلم بالتدريب على حقيبة الأمن السيبراني 101 ، وحقيبة أساسيات الأمن السيبراني 102 في إدارة التدريب التربوي ، مع تقديم مقترح مميز لنشر الوعي في الأمن السيبراني ( يحكم من قبل لجنة التحكيم ) ، وتدريب ما لا يقل عن 100 معلم ومعلمة .

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