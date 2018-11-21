شكرا لقرائتكم تعرف على مواصفات مركبات الأجرة العائلية .. للنساء فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نشرت هيئة النقل العام مواصفات مركبات الأجرة العائلية، ودعت في الوقت ذاته المستثمرين الراغبين في التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الأجرة العائلية إلى التعرف على الضوابط والاشتراطات اللازمة.

وقالت هيئة النقل إن من بين مواصفات مركبات الأجرة العائلية: ألا تقل سعة محرك السيارة عن (2000) سنتيمتر مكعب، وألا تقل سعة المركبة عن سبعة مقاعد، وأن يكون لونها ومظهرها وفقاً للاشتراطات المحددة، وأن تكون المركبة جديدة، وألا يزيد عمرها التشغيلي عن خمس سنوات من سنة الصنع، وأن يكون نوع تسجيلها أجرة عامة.

كما اشترطت الهيئة على الشركات الراغبة في ممارسة النشاط توفير جهاز تتبع في المركبة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قبل الهيئة، وشاشة عرض تعريفية تثبت في موقع ظاهر للراكب، على أن تتضمن الشاشة بيانات بطاقة التشغيل للسيارة، ورقم اللوحة واسم المنشأة ووسائل التواصل، واسم قائدة المركبة.

كما اشترطت الهيئة إلزامية حصول مُنشأة الأجرة العائلية على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وكذلك حصول قائدة المركبة على بطاقة سائق مع الاحتفاظ بها أثناء تأدية العمل.

وأفادت بأن الضوابط التشغيلية للنشاط تسمح بإركاب النساء فقط والمرافقين لهن من الجنسين ومختلف الفئات العمرية، وتمنع التدخين داخل المركبة، كما أنها تلزم المنشآت بنظافة المركبات، وإلزام قائدات المركبات بالزي الموحد المعتمد أثناء تأدية العمل، وحسن التعامل مع الركاب.

وتمنع الضوابط مركبات الأجرة العائلية من التجول بحثاً عن الركاب، وتُلزم المنشآت بتقديم الخدمة داخل المدينة محل الترخيص بالسعودية، انطلاقاً من المواقف المخصصة للمنشأة في المرافق الخدمية والتجارية، وتطبيقات توجيه المركبات، ووسائل الطلب الأخرى الخاصة بالمنشأة.

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