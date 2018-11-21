الان تتابع محافظة الكامل تشهد فعالية هايكنج جبل شمنصير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكامل - ناصر السلمي - الخليج 365:

صرح عايد بن محمد المدرع القحطاني، محافظ الكامل، بأن “اللجنة المنظمة لفعالية هايكنج جبل شمنصير بمحافظة الكامل تحت شعار (كلنا فداء للوطن) تعمل على قدم وساق تحت إشرافه شخصيا”.

وأضاف القحطاني، في بيان، أنه “تم وضع الخطط البديلة في حالة تغير الأحوال الجوية، بالتعاون مع كافة الاجهزة الحكومية”. مرحبا بكافة مشايخ وأعيان وأهالي المحافظة بالزائرين والمشاركين، نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت في هذه الفعالية، والتي تبرز الوجه الحقيقي لمحافظة الكامل وأهلها الكرماء.

وأشار محافظ الكامل إلى أن المشاركين يسلكون المسار التاريخي للجبل طريق الجمال قديما، والذي عكف الفريق على اعادته لسابق عهده بعد أن اندثرت الكثير من معالمه القديمة، لجعله مسارا دائما لهواة رياضة الهايكنج ولجعله وجهة سياحية ومعلما من معالم المحافظة السياحية.

ويبلغ طول المسار 8 كيلومترا صعودا إلى قمة الجبل بدء من قرية نخب احدى القرى التي تقع في أسفل الجبل، هذا وسيتم تسجيل جميع الراغبين في المشاركة في فعالية هايكنج جبل شمنصير على هذا الرابط : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTmPEjTxAgW–j2wgEE9gqLJeJ1u2fGLC7xKNVf4xyid6Kw/viewform

يذكر أن المبادرة جاءت من قبل هايكنج السعودية في محافظة الكامل، إذ قدمها مدير الفريق بالمحافظة مهدي نفاع القرشي ووجدت كل الدعم والرعاية من قبل مؤسس هايكنج السعودية علي بن مبارك القحطاني.

وتعد الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها المحافظة، إذ تكشف عن الوجه السياحي والرياضي للمحافظة، وبما تحقق من نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية.