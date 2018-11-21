الان تتابع توقعات طقس الغد.. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة طقس الغد الخميس، 1440/3/14 الموافق 2018/11/22 في المملكة. وقالت إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، مرتفعات الباحة، جازان، عسير، الدوادمي، حفر الباطن، القيصومة”.

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .