شكرا لقرائتكم خبر عن العيبان يبحث مع السفير الألماني جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، اليوم (الأربعاء)، السفير الألماني لدى المملكة السيد يورغ راناو والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض الدكتور العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.